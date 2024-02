Nuoto artistico, Aruba svetta nel Gruppo B del duo tecnico ai Mondiali. Cerruti-Ruggiero nel pomeriggio

Sono cominciati i Mondiali di nuoto artistico all’Aspire Dome di Doha. Dopo le gare di solo tecnico maschile e femminile, è arrivato il momento del duo tecnico, con i suoi preliminari; e con 43 nazioni iscritte al programma, la gara si è dovuta suddividere in due parti.

In mattinata sono scese in acqua le nazioni facenti parte del gruppo B, con un punteggio un po’ più basso rispetto alle grandi potenze del nuoto artistico. E comunque sono arrivate delle sorprese ben piacevoli, con la prima posizione provvisoria occupata da un’ottima Aruba, che con Kyra Hoevertsz e Mikayla Morales hanno compiuto una routine senza beccarsi benchmark e chiudendo in testa con il punteggio di 216.7183.

Secondo posto occupato dalle gemelle cilene Soledad e Trinidad Garcia: vent’anni e un buon 214-1434, avanti alla coppia di Singapore Yvette Ann Chong e Debbie Soh, terze in 206.6867. La Germania è la prima rappresentante europea, al quarto posto con Johanna e Kiara Bleyer (204.9199).

Nel pomeriggio, dalle 18.00 italiane, sarà il turno del girone A, con le grandi che scendono in acqua. Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero chiuderanno il programma odierno, dopo aver visto le varie Spagna, Cina, Grecia, Olanda, Gran Bretagna e Ucraina. Per loro sarà lunga attesa, con la loro prova orientativamente tra le 19.30 e le 19.45.

Foto: LaPresse