Triathlon, i convocati dell’Italia per la World Cup individuale e le World Series di staffetta mista di Napier

Primo appuntamento internazionale del 2024 per il triathlon: ci si gioca una fetta importante della qualificazione olimpica attraverso il ranking della staffetta mista, ad un mese esatto dalla chiusura dello stesso, con due gare ancora in calendario.

A Napier, in Nuova Zelanda, sabato 24 febbraio si disputeranno le gare individuali su distanza sprint per la tappa di World Cup, mentre domenica 25 si terrà la staffetta mista per la tappa delle World Series, penultimo appuntamento valido per il ranking olimpico, che si chiuderà il 25 marzo.

L’ultima staffetta mista prima della data limite sarà quella in programma il 9 marzo ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. In Nuova Zelanda, dunque, saranno in palio punti pesanti per tentare di qualificare alle Olimpiadi due uomini e due donne.

Per le gare individuali élite su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa), sono stati convocati Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre), Ilaria Zane (Overcome), Sharon Spimi (Fiamme Oro), Nicola Azzano (Carabinieri), Alessio Crociani (Fiamme Azzurre) e Samuele Angelini (Fiamme Oro).

Quattro di questi atleti comporranno poi la staffetta mista, in una gara che prevede soltanto otto Paesi al via, ovvero Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Svizzera, Spagna, Australia, Ungheria, Portogallo e, appunto, Italia: gli azzurri proveranno a conquistare punti importanti per il ranking, vista anche l’assenza della Norvegia.