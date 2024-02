Tour de la Provence 2024: Tom Van Asbroeck vince l’ultima tappa. A Pedersen la classifica generale

Non riesce a Mads Pedersen il poker, ma il belga conquista il Tour de Provence 2024. A trionfare nella terza tappa da Rognac ad Arles è stato il connazionale Tom Van Asbroeck (Israel-Premier Tech), che si è imposto in volata sull’irlandese Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e sul francese Axel Zingle (Cofidis)

Solita fuga iniziale con cinque componenti: i belgi Thibaut Bernard (Bingoal WB Devo Team), Kenny Molly (Van Rysel – Roubaix) e Kasper Saver (Philippe Wagner/Bazin) e i francesi Fabien Grellier (TotalEnergies) e Kevin Avoine (Van Rysel – Roubaix). I fuggitivi prendono un vantaggio di quasi cinque minuti, ma il gruppo li controlla comunque tranquillamente.

Con il passare dei chilometri entrano in azione le squadre dei velocisti e il distacco continua a diminuire. La Lidl-Trek prepara il treno per Pedersen, ma il belga parte troppo presto e questa volta non riesce a imporsi, venendo risucchiato dagli avversari. Il miglior spunto è quello di Tom Van Asbroeck, che riesce a rimontare Sam Bennett, beffando l’irlandese sul traguardo.

Le tre vittorie in precedenza aveva messo in ghiaccio il successo nella classifica generale di Pedersen. Il belga si è imposto con 29 secondi sul francese Axel Zingle e sullo spagnolo Raul Garcia Pierna.