Tour de la Provence 2024: vince ancora Mads Pedersen sotto la pioggia

Due su due per Mads Pedersen al Tour de la Provence. Scatenato il danese della Lidl-Trek in questo inizio della stagione: sono già quattro i successi nel 2024 per colui che si candida come primo pericolo per la coppia Wout van Aert – Mathieu van der Poel in vista delle classiche di primavera.

Giornata difficile in terra transalpina: a causa della pioggia e delle condizioni meterologiche infatti c’è stata neutralizzazione dei tempi in vista degli ultimi cinque chilometri, con gli abbuoni rimossi al traguardo.

Nello sprint compatto Pedersen è riuscito a dominare sul traguardo di Martigues, battendo il transalpino Axel Zingle (Cofidis) ed il britannico Samuel Watson (Groupama – FDJ). Resta leader della classifica generale Pedersen, vincitore della cronometro di ieri, con 6” di vantaggio sul giovane compagno di squadra Jakob Söderqvist.