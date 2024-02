Tour de Alpes-Maritimes 2024: Cosnefroy fa sua tappa e corsa, Albanese sfiora il successo

Benoit Cosnefroy si prende tutto. Il corridore francese (Decathlon-Ag2R La Mondiale) ha conquistato il Tour de Alpes-Maritimes 2024, imponendosi nella seconda ed ultima tappa della corsa transalpina. Dopo 132 chilometri da Villefranche-sur-Mer a Vence il transalpino è riuscito ad imporsi in volata sul connazionale e compagno di squadra Aurélien Paret-Peintre, con Vincenzo Albanese al terzo posto.

Una vittoria che mancava da molto per Cosnefroy, che non saliva sul gradino più alto del podio addirittura dal settembre 2022, quando si impose sulle strade in Canada del Grand Prix de Quebec. Una tappa movimentata e con davvero tantissimi attacchi.

Il percorso decisamente ondulato favoriva comunque le varie fughe e in tanti ci hanno provato. Alla fine si è creato un bel gruppo di un ventina di atleti sull’ultima rampa, che si è poi giocato la tappa in volata. Lo spunto migliore è stato appunto quello di Benoit Cosnefroy davanti ad Aurélien Paret-Peintre e Vincenzo Albanese.

In classifica generale si è imposto proprio il francese della Decathlon-Ag2R La Mondiale, precedendo di due secondi proprio Albanese (Arkéa – B&B Hotels), che anche nella prima tappa di ieri aveva concluso al terzo posto.