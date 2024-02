Tiro con l’arco, Europei indoor 2024: tantissimi azzurri si giocheranno le medaglie

Saranno addirittura tredici gli italiani che si giocheranno le medaglie tra le giornate di domani e dopodomani agli Europei indoor 2024 di tiro con l’arco a Varazdin (Croazia).

Nell’arco olimpico, al maschile è in finale per l’oro Mauro Nespoli che affronterà l’israeliano Itay Shanny dopo aver battuto gli ucraini Ruban e Usach rispettivamente 6-2 e 7-3. Usach che sarà l’avversario di Alessandro Paoli nella sfida per il bronzo dopo il successo 6-4 sul croato Gradiscak e la sconfitta 6-4 con Shanny.

Situazione simile nel femminile dove Tatiana Andreoli è in finale per l’oro contro l’ucraina Pavlova e Lucilla Boari si giocherà il bronzo con la slovacca Barankova. Andreoli nei turni precedenti si è sbarazzata 6-4 della compagna Chiara Rebagliati e 6-2 con Barankova, per Boari 6-4 con l’ucraina Hynp e sconfitta 2-6 con Pavlova. Nell’olimpico saranno protagonisti in finale anche le due squadre maschili e femminili, che rispettivamente in semifinale hanno battuto Croazia e Moldavia.

Tra gli Junior è in finale per il bronzo Ginevra Landi dopo la vittoria incredibile con la moldava Berzan alla seconda freccia di spareggio. Ora Landi sfiderà l’ucraina Doval dopo aver perso la semifinale con l’altra ucraina Chernyk 6-2. La squadra femminile si giocherà la finale per l’oro, quella maschile per il bronzo.

Nel compound Finale per l’oro tutta azzurra nel compound femminile tra Andrea Nicola Moccia, capace di eliminare con due shoot off 146-146 (10-9) e 145-145 (10-10*) la britannica Ella Gibson e la compagna Marcella Tonioli, ed Elisa Roner che ha battuto 148-142 la britannica Chapell e la croata Mlinaric 144-142.

Sono sei i finalisti azzurri nell’arco nudo, Giuseppe Seimandi si giocherà l’oro contro lo sloveno Dolard dopo aver sconfitto allo shoot off 6-5 (10-9) lo svedese Petterson e 6-2 il compagno di squadra Simone Barbieri che a sua volta andrà invece a sfidare per il bronzo lo svedese Jonsson dopo aver battuto 7-3 il bulgaro Bakov ai quarti.

Nel femminile Cinzia Noziglia vince il match in semifinale contro l’altra azzurra Fabia Rovatti 6-0 e si merita un posto nella finale per l’oro con l’arciera di San Marino Pruccoli, mentre la compagna tirerà per il bronzo con la francese Andre. Doppia finale per gli Junior con Giulio Locchi contro lo svedese Rohlin per l’oro dopo aver battuto 6-4 l’islandese Arnason, finale per il bronzo invece per Viola Menna pronta al match con la britannica Finnegan dopo aver prima battuto 6-5 (9-8) la bulgara Dimitrova e poi aver perso in semifinale con l’islandese Hauksdottir.