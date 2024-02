Tiro a segno e tiro a volo: decise le sedi e le date della Coppa del Mondo 2025 e 2026

La Federazione Internazionale degli Shooting Sport, conosciuta anche come ISSF, si è proiettata in avanti. L’organo decisionale mondiale di tiro a volo e tiro a segno ha reso note infatti le sedi e le date delle tappe della Coppa del Mondo sia per il 2025 sia per il 2026 affacciandosi concretamente al biennio post Olimpiadi di Parigi 2024.

Tantissimi gli appuntamenti inseriti in calendario, anche per quanto riguarda gli juniores. Saranno ben 7 per ogni anno, più quelli dedicati agli juniores e le manifestazioni continentali come i Campionati Asiatici o i Giochi del Mediterraneo, con l’Italia coinvolta a più riprese fra Lonato del Garda (Brescia), ormai diventata una delle sedi planetarie del tiro a volo, Porpetto (Udine) e Taranto, la città pugliese che ospiterà proprio i Giochi del Mediterraneo 2026.

Di seguito il calendario diviso anno per anno con le tappe di CdM e le principali manifestazioni organizzate dalla ISSF.

2025

Dal 7 al 12 gennaio: ISSF Grand Prix tiro a segno 10, Ruse-Slovenia

Dal 10 al 20 aprile: ISSF Coppa del Mondo tiro a segno e tiro a volo, Buenos Aires-Argentina

Dal 3 al 12 maggio: ISSF Coppa del Mondo tiro a volo, Larnaca-Cipro

Dal 19 al 29 maggio: Coppa del Mondo Juniores tiro a segno e tiro a volo, Suhl-Germania

Dal 7 al 15 giugno: Coppa del Mondo tiro a segno, Monaco-Germania

Dal 3 al 14 luglio: Coppa del Mondo tiro a volo, Lonato del Garda-Italia

Dal 16 al 30 agosto: Campionati Asiatici tiro a segno e tiro a volo, Shymkent-Kazakistan

Dal 13 al 21 settembre: Coppa del Mondo tiro a segno, Ningbo-Cina

Dal 9 al 18 ottobre: Coppa del Mondo tiro a segno e tiro a volo, Lima-Perù

Dal 6 al 16 novembre: Coppa del Mondo tiro a segno e tiro a volo, Il Cairo-Egitto

2026

Dal 7 al 12 gennaio: ISSF Grand Prix tiro a segno 10, Ruse-Slovenia

Dal 31 gennaio all’8 febbraio: Coppa del Mondo tiro a volo, Rabat-Marocco

Dal 3 al 12 aprile: Coppa del Mondo tiro a segno, Granada-Spagna

Dal 2 all’11 maggio: Coppa del Mondo tiro a volo, Shymkent-Kazakistan

Dal 19 al 29 maggio: Coppa del Mondo Juniores tiro a segno e tiro a volo, Suhl-Germania

Dal 4 al 15 giugno: Coppa del Mondo tiro a segno, Monaco-Germania

Dal 10 al 19 luglio: Coppa del Mondo tiro a volo, Lonato del Garda-Italia

Dal 18 al 26 luglio: Coppa del Mondo Juniores tiro a volo, Porpetto-Italia

Dal 21 agosto al 3 settembre: Giochi del Mediterraneo, Taranto-Italia

Dal 10 al 19 settembre: Coppa del Mondo tiro a segno e tiro a volo, Hangzhou-Cina

Dall’8 al 18 ottobre: Coppa del Mondo tiro a segno, Il Cairo-Egitto