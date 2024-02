Tiro con l’arco, a Las Vegas nel weekend l’ultimo atto delle Indoor World Series 2024

Le Indoor World Series 2023-2024 di tiro con l’arco si concluderanno questo weekend in Nevada (Stati Uniti) con la grande classica del Vegas Shoot (dal 2 al 4 febbraio) e con le Finali di Las Vegas (sabato 3 febbraio), che stabiliranno la graduatoria definitiva stagionale del massimo circuito internazionale itinerante al coperto.

Dopo le prime quattro tappe andate in scena negli ultimi mesi, il ranking round (60 frecce) del Vegas Shoot in programma domani delineerà il quadro dei qualificati per l’atto conclusivo delle World Series. Il tabellone delle Finals verrà composto da 16 arcieri in ciascuna delle quattro gare previste: ricurvo maschile, ricurvo femminile, compound maschile e compound femminile.

L’Italia, per provare il colpaccio a Las Vegas, deve aggrapparsi nell’olimpico a David Pasqualucci in campo maschile e a Chiara Rebagliati nel settore femminile. Più numerosa la pattuglia azzurra nella divisione compound, in cui spicca su tutti il nome di Elisa Roner che proverà a bissare il clamoroso titolo ottenuto nell’edizione 2023 in Nevada.

In lizza per il successo nell’ultimo atto del circuito anche Marcella Tonioli, Paola Natale, Irene Franchini, Marco Bruno, Michele Formentini, Elia Fregnan, Lorenzo Gubbini, Viviano Mior, Sergio Pagni, Federico Pagnoni, Jesse Sut e Mattia Vieceli.

Foto: World Archery