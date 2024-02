Tiro con l’arco, Chiara Rebagliati e Giuseppe Seimandi brillano nella prima giornata delle World Series

È giunto il momento di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: le World Series di tiro con l’arco approdano infatti a Las Vegas (Stati Uniti) in un palazzetto da oltre 6000 spettatori e una cornice unica nel suo genere per questo sport.

Nella prima giornata le prime 300 frecce sono state scoccate nelle varie categorie: dell’arco olimpico, al compound, fino all’arco nudo. La prestazione più brillante è stata quella di Chiara Rebagliati nel ricurvo femminile concludendo a 293 punti in sesta posizione. Buono è stato lo score anche per David Pasqualucci nel ricurvo maschile con 292 punti che gli valgono la 20esima posizione.

Per quanto riguarda invece il compound, al femminile Elisa Roner e Marcella Tonioli hanno concluso il venerdì rispettivamente in 19esima e 25esima posizione con un punteggio di 299 e 298. Il migliore invece per quanto riguarda gli uomini è stato Marco Bruno che è 13esimo nel compound open con 300 punti. Infine nell’arco nudo da sottolineare le grandi prove di Giuseppe Seimandi e Simone Barbieri: Seimandi è quinto con 274 punti e Barbieri 13esimo con 266.