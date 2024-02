Tiro a volo, spaziale Tammaro Cassandro! L’azzurro vince in Coppa del Mondo di Rabat superando Hancock

L’Italia dello skeet ancora dominante in quel di Rabat, città del Marocco che ospita fino a domani la seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di tiro a volo. Dopo la doppietta in campo femminile firmata dalla premiata ditta Scocchetti-Maruzzo infatti Tammaro Cassandro ha trionfato nella prova maschile, rendendosi artefice di una Finale di altissimo livello battendo il tre volte campione Olimpico Vincent Hancock.

L’azzurro, che aveva chiuso le qualifiche al primo posto con 124/125, ha sbagliato soltanto un colpo anche in tutte le serie dell’ultimo atto, chiudendo quindi con 59 piattelli colpiti su 60 e staccando nettamente il diretto rivale, il quale si è dovuto arrendere con 57/60.

A piazzarsi al terzo posto è stato invece Daniel Korcack, terzo con 44/50. Quattro errori hanno poi condannato Gabriele Rossetti, quarto classificato con 36/50. Chiude la top 5 quindi Emil Kjegaard Peteren, quinto con 25/30 precedendo Christopher Robin Honkomp, sesto con 15/20.

Si ferma al decimo posto in qualifica invece l’ultimo azzurro in gara, Luigi Lodde, rimasto attardato a causa di un’ultima tranche negativa dove ha messo a referto 22/25 chiudendo dunque con 120/125. Domani, nell’ultimo giorno di competizioni, andrà in scena la finale dello skeet misto.