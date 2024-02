Tiro a volo, Coppa del Mondo Rabat 2024: quinta e settima le coppie italiane nello skeet misto

Dopo il successo in tutte le quattro gare individuali non riesce a completare il filotto l’Italia, che non sale sul podio nell’ultima gara della tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo, conclusasi quest’oggi a Rabat, in Marocco, con lo skeet misto, nel quale le due coppie italiane sono quinta e settima.

Nella finale per il primo posto domina Stati Uniti 1 di Vincent Hancock e Kimberly Rhode, che al termine dei 48 piattelli regolamentare supera la Georgia di Yaroslav Startsev ed Elizaveta Boiarshinova con lo score di 45-40, chiudendo la contesa con 4 piattelli d’anticipo.

Nella sfida per il gradino più basso del podio Repubblica Ceca 2 di Tomas Nydrle e Martina Kucerova riesce ad avere la meglio su Gran Bretagna 1 di Emily Jane Hibbs e Ben Llewellin con il punteggio finale di 42-39, dopo che le due coppie erano giunte all’ultima serie sul 35-35.

Fuori nelle qualificazioni le due coppie italiane: Italia 1 di Tammaro Cassandro e Martina Maruzzo (144/150) si classifica quinta dopo aver perso per 3-2 lo shoot off contro Repubblica Ceca 2 che valeva un posto nella finale per il terzo posto, mentre è settima con 143/150 Italia 2 di Luigi Lodde e Simona Scocchetti.