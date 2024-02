Tiro a segno, i convocati dell’Italia per gli Europei 2024: azzurri a caccia dei pass olimpici

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista dei Campionati Europei 2024 di tiro a segno, in programma nel poligono di Gyor (Ungheria) da sabato 24 a sabato 2 marzo e valevoli come evento continentale di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi. Si tratta di un appuntamento fondamentale per l’Italia, che si gioca una delle ultime chance per rimpinguare il bottino di carte a cinque cerchi.

Al momento l’unico posto nazione è stato conquistato nella carabina da Danilo Dennis Sollazzo grazie all’argento mondiale del 2022 al Cairo. In Ungheria verrà assegnata la carta olimpica in ciascuna competizione individuale ai migliori due atleti non ancora qualificati. Oltre a Sollazzo, che andrà alla ricerca delle medaglie, saranno impegnati a Gyor 11 azzurri in lizza per il ticket a cinque cerchi.

Nella carabina sono stati selezionati Sofia Ceccarello, Barbara Gambaro, Martina Ziviani, Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo e Simon Weithaler, mentre nelle gare di pistola vedremo in azione Sara Costantino, Maria Varricchio, Margherita Brigida Veccaro, Federico Nilo Maldini, Paolo Monna e Luca Tesconi.

Per quanto riguarda invece la categoria juniores, l’Italia schiera nella carabina Edoardo Branchini, Tommaso Roberto, Luca Sbarbati, Veronica Maria Calvello, Eleonora Palmisano, Carlotta Salafia e nella pistola Matteo Mastrovalerio, Mattia Scodes, Gabriele Aldo Villani, Alessandra Fait, Cristina Magnani, Federica Quattrocchi.