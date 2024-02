Tiro con l’arco, Europei indoor 2024: cinque azzurri raggiungono i quarti di finale nell’olimpico

Bilancio molto positivo in casa Italia al termine della seconda giornata dei Campionati Europei indoor 2024 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Varazdin (Croazia) fino a sabato 24 febbraio. Il day-2, riservato ai sedicesimi e agli ottavi di finale di tutti i tabelloni individuali a eliminazione diretta, ha promosso complessivamente 23 azzurri ai quarti di finale tra le varie categorie.

Cominciamo dall’arco olimpico, in cui l’unico a mancare l’obiettivo è stato proprio Matteo Borsani, sconfitto agli ottavi dal croato Adam Gradiscak dopo aver firmato ieri il miglior punteggio assoluto nel ranking round. Avanzano tutti ai quarti invece Mauro Nespoli e Alessandro Paoli al maschile, oltre al terzetto femminile composto da Chiara Rebagliati, Tatiana Andreoli (che si sfideranno al prossimo turno) e Lucilla Boari.

Nella divisione compound entrano tra i migliori 8 Michea Godano (battendo 150-149 il danese n.1 del seeding Mathias Fullerton), Marcella Tonioli, Andrea Nicole Moccia ed Elisa Roner, ammessa di diritto ai quarti di finale grazie al secondo posto nelle 60 frecce di qualifica. Restano in corsa per le medaglie nell’arco nudo Simone Barbieri, Giuseppe Seimandi, Valter Basteri al maschile e Cinzia Noziglia, Fabia Rovatti in campo femminile.

Per quanto riguarda invece gli Under 21, l’Italia può sorridere per l’approdo ai quarti di Emiliano Rampon, Chiara Compagno e Ginevra Landi nel ricurvo, di Lorenzo Gubbini, Andrea Marchetti, Giulia Di Nardo e Martina Serafini nel compound, di Giulio Locchi e Viola Menna nel nudo.