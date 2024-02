Tennistavolo femminile, Tabellone Mondiali 2024: tra l’Italia e le Olimpiadi ci sono India e Cina Taipei

Si fa estremamente complicato il cammino dell’Italia femminile a Busan, in Corea del Sud, sede dei Mondiali a squadre 2024 di tennistavolo, torneo che promuoverà le prime otto classificate alle Olimpiadi di Parigi: le azzurre, guidate da Elena Timina, avevano chiuso la prima fase a gironi al terzo posto nel Gruppo 5, centrando comunque la qualificazione ai sedicesimi di finale.

Nella seconda fase ad eliminazione diretta le azzurre, in virtù del piazzamento ottenuto nella prima fase sono state sorteggiate contro una delle formazioni (Malesia esclusa, poiché presente nel girone dell’Italia) che hanno chiuso al secondo posto: nei sedicesimi la sfida sarà contro l’India.

La sfida contro le asiatiche si presenta durissima, ma in caso di vittoria le azzurre si qualificherebbero per gli ottavi di finale, dove incrocerebbero una delle otto squadre che hanno vinto i gironi della prima fase: l’Italia se la vedrebbe contro Cina Taipei. Le otto qualificate ai quarti di finale staccheranno il pass per Parigi 2024.

TABELLONE MONDIALI A SQUADRE TENNISTAVOLO DONNE

Cina bye

Austria-Thailandia

Brasile-Ungheria

Corea del Sud bye

Francia bye

Lussemburgo-Portogallo

Svezia-Slovacchia

Germania bye

Cina Taipei bye

Italia-India

Polonia-Singapore

Hong Kong bye

Romania bye

Cile-Egitto

Malesia-Croazia

Giappone bye