Tennistavolo femminile, l’Italia cede all’India per 0-3 nei sedicesimi dei Mondiali 2024 e dice addio al sogno olimpico

Si è fermato contro la corazzata indiana il cammino dell’Italia femminile a Busan, in Corea del Sud, sede dei Mondiali a squadre 2024 di tennistavolo, torneo che promuoverà le prime otto classificate alle Olimpiadi di Parigi.

Le azzurre, guidate da Elena Timina, avevano chiuso la prima fase a gironi al terzo posto nel Gruppo 5, centrando comunque la qualificazione ai sedicesimi di finale, dove hanno incrociato l’India, seconda nel Gruppo 1, che si è imposta con un netto 3-0, qualificandosi così per gli ottavi di finale, dove giocherà contro Cina Taipei. Le otto qualificate ai quarti di finale staccheranno il pass per Parigi 2024.

La numero 1 azzurra, Nikoleta Stefanova, ha ceduto il passo alla numero 2 indiana, Sreeja Akula, per 0-3 (10-12, 6-11, 8-11), mentre la numero 2 italiana, Giorgia Piccolin, è stata sconfitta dalla numero 1 asiatica, Manika Batra, per 0-3 (10-12, 6-11, 5-11), infine nella sfida tra le numero 3 Gaia Monfardini è stata battuta da Ayhika Mukherjee per 1-3 (13-15, 9-11, 15-13, 8-11).

RISULTATI MONDIALI A SQUADRE TENNISTAVOLO DONNE

Sedicesimi di finale

Italia-India 0-3

Nikoleta Stefanova – Sreeja Akula 0-3 (10-12, 6-11, 8-11)

Giorgia Piccolin – Manika Batra 0-3 (10-12, 6-11, 5-11)

Gaia Monfardini – Ayhika Mukherjee 1-3 (13-15, 9-11, 15-13, 8-11)