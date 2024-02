Jannik Sinner a Rotterdam: i punti in palio per il sorpasso nel ranking ATP e l’interessante montepremi

Jannik Sinner sarà la testa di serie numero 1 al torneo ATP 500 di Rotterdam. Il tennista italiano tornerà in campo dopo aver vinto gli Australian Open e cercherà di mettersi in luce anche sul cemento olandese: sarà la sua prima uscita in carriera da Campione Slam, una sensazione nuova che andrà gestita nel miglior modo possibile. Sarà un nuovo esame di maturità per il fuoriclasse altoatesino, che proverà a farsi strada nel torneo dopo la finale persa dodici mesi fa contro il russo Daniil Medvedev.

Jannik Sinner si presenterà da numero 4 al mondo, ma vincendo il titolo opererebbe il sorpasso proprio ai danni di Medvedev e balzerebbe al terzo posto nel ranking ATP. A Rotterdam verranno infatti messi in palio 500 punti per il vincitore, il finalista perdente ne incamererà 330 punti, i semifinalisti ne porteranno a casa 200, gli eliminati ai quarti si dovranno accontentare di 100 punti, chi uscirà agli ottavi ne guadagnerà 50.

Molto interessante anche il montepremi dell’ATP 500 di Rotterdam, primo torneo di questa categoria in stagione. Il finalista festeggerà infatti con 399.215 euro, mentre il finalista perdente si consolerà con 214.795 euro. Interessanti assegni anche per gli eliminati in semifinale (114.490 euro), mentre chi si fermerà ai quarti di finale dovrà accontentarsi di 58.495 euro. Ricordiamo che Jannik Sinner ha portato a casa circa 1,9 milioni di euro con il trionfo agli Australian Open.

MONTEPREMI ATP 500 ROTTERDAM

Vincitore: 399.215 euro

Finalista perdente: 214.795 euro

Semifinalisti: 114.490 euro

Quarti di finale: 58.495 euro

Ottavi di finale: 31.225 euro

Primo turno: 16.655 euro

PUNTI ATP IN PALIO A ROTTERDAM

Vincitore: 500 punti

Finalista perdente: 330 punti

Semifinalisti: 200 punti

Quarti di finale: 100 punti

Ottavi di finale: 50 punti

Primo turno: 0 punti