Tennis, Stefanos Tsitsipas uscirà dalla top 10 dopo cinque anni e firma un record particolare

Lunedì si aggiorneranno le classifiche mondiali ATP e WTA. Jannik Sinner, con il successo finale a Rotterdam, potrebbe salire al terzo posto delle classifiche mondiali mentre Alex De Minaur, con la finale raggiunta, salirà al nono posto. Mentre dopo cinque anni, uscirà fuori dalla top 10 Stefanos Tsitsipas.

Il greco era entrato nell’élite del tennis mondiale ormai nel 2019, dopo la semifinale degli Australian Open e il successo di Marsiglia. Sembrava il futuro del tennis, l’uomo che poteva soppiantare i big three e iniziare a sostituirli nel vincere qualche Slam, invece è rimasto invischiato in quella maledizione della generazione degli anni ’90, che ha raccolto davvero poco negli Slam e ora sta venendo soppiantata dalla ‘Generazione Z’ di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Da lunedì Tsitsipas scivolerà all’undicesimo posto delle classifiche mondiali, il che concretizza una statistica davvero particolare: secondo Tennis Tv, con l’uscita dalla top 10 dell’ellenico, per la prima volta nella storia del ranking ATP non ci sarà nessun giocatore con un rovescio a una mano nella top 10.

Uno dei gesti più eleganti della storia di questo sport inizia a non essere più necessario per giocare, ma solo un orpello stilistico. La speranza è che il gesto non stia cadendo in disuso, un gesto che ha fatto sognare tanti appassionati.

IL TWEET DI TENNIS TV