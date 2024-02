ATP Rotterdam, Alex De Minaur: “Non importa chi affronterò tra Sinner e Griekspoor, sarò pronto”

Alex De Minaur non poteva festeggiare in modo migliore il suo venticinquesimo compleanno. L’australiano ha battuto senza problemi Grigor Dimitrov con un netto 6-4 6-3 e attende uno tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor, al momento impegnati nella seconda semifinale di Rotterdam.

“Dimitrov è uno di quei tennisti che quando è al meglio non puoi fare nulla – afferma De Minaur in conferenza stampa – gioca dei colpi che ti lasciano disarmato. Devi cercare di rimanere aggrappato ed aspettare suoi cali di livello, raramente ha mostrato segni di debolezza in quest’annata“.

L’australiano sta vivendo un ottimo 2024: “Mi sento una nuova versione di me stesso. Sto salendo di livello e ricevo rispetto da parte di tutti i miei colleghi. Mi sto anche rendendo conto che quando scendo in campo sto diventando difficile da battere per i miei avversari“.

Una giusta dichiarazione d’intenti per De Minaur, che non fa ‘il tifo’ per nessuno tra Sinner e De Minaur su chi affrontare in finale, nonostante con l’azzurro abbia un pessimo record di 0-6: “Ho giocato e perso con entrambi. Quindi non mi importa chi affronterò, sarò pronto. Questa sera sarò a cena con la mia famiglia e vedremo se riuscirò a vedere il match“.