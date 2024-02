Tennis, Rafael Nadal: “Ultima stagione? Lo dirò prima del Roland Garros”

Sono giorni piuttosto agitati per Rafael Nadal. L’incertezza sul ritorno dopo i problemi di Brisbane, il forfait a Doha e ancora il suo ruolo di ambasciatore del tennis in Arabia Saudita sono gli argomenti principali che occupano le pagine del mondo tennistico. Ma, tra queste, si vede anche l’ombra del suo ritiro a breve termine. Quanto breve?

Ne parla lui stesso alla popolare Cadena COPE: “Andrò avanti giorno per giorno, non posso confermare nulla al 100%. Lo dirò prima del Roland Garros, mi do due mesi di prudenza. Non posso definire queste cose ora, dopo due mesi senza competere. […] Al giorno d’oggi è complicato pensare di poter vincere il Roland Garros. Chiaramente, mi piacerebbe molto poterci arrivare e giocare a Parigi. Se pensassi di non avere alcuna chance di vincere il Roland Garros, starei facendo altro“.

E su Doha: “Non è un dramma, ma è un colpo. Le sensazioni non erano buone e non posso prendermi rischi. Mi stavo avvicinando a Doha, mi sono allenato ad alta intensità, ma non ho fatto nessun set. Per giocare a Brisbane ero pronto, ora no. Il rischio era immenso“.

Nadal parla anche del proprio calendario: “Quello che vorrei fosse il mio calendario non lo potrà essere. Quello che voglio è diverso da ciò che farò giocando. La mia speranza, oggi, è arrivare alla stagione sul rosso in condizioni accettabili e la decisione di oggi è orientata a quello. E parlo di essere sano, non competitivo. Spero di giocare a Madrid, anche se giocherò quel che potrò nella situazione reale in cui sono. Non voglio perdere di vista il Roland Garros: mi assumerò i rischi che mi permetteranno di essere a Parigi in ottima forma“.