Daniil Medvedev rinuncia anche all’ATP di Doha. Nuovo forfait dopo la sconfitta contro Jannik Sinner

Nuovo forfait per Daniil Medvedev, che ha deciso di saltare anche il torneo ATP 250 di Doha, in programma sul cemento della capitale del Qatar dal 19 al 25 febbraio. Il tennista russo aveva già rinunciato all’ATP 500 di Rotterdam, in corso di svolgimento nella località olandese. L’attuale numero 3 del mondo sembra aver accusato un po’ il colpo della finale degli Australian Open persa contro il nostro Jannik Sinner e deve ancora riprendersi dalla sconfitta rimediata sul cemento di Melbourne.

Daniil Medvedev ha dunque deciso di non difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Medio Oriente, proprio come aveva fatto in precedenza a Rotterdam. Il russo perderà dunque 250 punti ed è proprio questa notizia a interessare Jannik Sinner. L’azzurro diventerà numero 3 al mondo a partire da lunedì 19 febbraio se vincerà il torneo di Rotterdam (ma questo già si sapeva), ma diventerebbe numero 3 al mondo a partire da lunedì 26 febbraio (quindi la settimana successiva a Doha) se dovesse anche solo raggiungere la finale nei Paesi Bassi (è la novità comportata dal forfait di Medvedev a Doha).

C’è dunque una chance in più di operare il sorpasso nella graduatoria internazionale. Jannik Sinner giocherà questa sera l’ottavo di finale contro Gael Monfils, domani avrebbe l’eventuale quarto di finale contro il canadese Milos Raonic e poi sabato si disputerebbe l’eventuale semifinale, potenzialmente contro il sempre insidioso polacco Hubert Hurkacz. Dall’altra parte del tabellone spiccano il russo Andrey Rublev e il bulgaro Grigor Dimitrov, mentre il danese Holger Rune è stato eliminato.