Tennis: c’è la rinuncia di Nadal a Doha, rientro previsto a Indian Wells

Rafael Nadal ha comunicato la propria rinuncia a giocare il torneo ATP 250 di Doha della prossima settimana. Lo spagnolo, fermo dai quarti di finale di Brisbane, ha lanciato sui social un messaggio con il quale conferma che il rientro avverrà direttamente a Indian Wells, nel primo Masters 1000 dell’anno.

Così il mancino di Manacor: “Mi sarebbe piaciuto giocare a Doha, dove lo staff del torneo e i magnifici tifosi del Qatar mi hanno sempre molto supportato. Sfortunatamente non sono ancora pronto per competere e non potrò essere a Doha, dove volevo davvero trovarmi e giocare di nuovo dopo l’indimenticabile vittoria del 2014. Mi concentrerò sul lavoro per essere pronto per l’esibizione a Las Vegas e il grande torneo di Indian Wells“.

L’esibizione a cui Nadal fa riferimento è quella che, il 3 marzo, sarà disputata a Las Vegas insieme a Carlos Alcaraz; in linea fondamentale, a metterci il maggior carico d’importanza è Netflix, che non ha lesinato sforzi di qualsiasi genere per metterla in piedi.

A Indian Wells il 22 volte vincitore Slam parteciperà utilizzando il ranking protetto, al pari del duo canadese Denis Shapovalov-Milos Raonic. Il fatto che Nadal debba partire dal primo turno, nel tabellone a 96, fa sì che ci siano tante possibilità interessanti in sede di sorteggio.