Tennis, le ambizioni di Stefanos Tsitsipas: “I miei obiettivi sono vincere uno Slam e una medaglia olimpica nel 2024”

Ambizioni importanti. Non è un periodo scintillante per Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco, dopo la Finale raggiunta l’anno scorso agli Australian Open, non ha più trovato lo stesso smalto. Problemi fisici e anche una fiducia su livelli non proprio alti gli elementi che hanno condizionato il suo incedere nel massimo circuito internazionale del tennis.

La sconfitta negli ottavi di finale a Melbourne contro l’americano Taylor Fritz ha fatto precipitare le quotazioni in classifica dell’ellenico, attualmente n.10 del mondo. Tuttavia, in un recente intervista riportata da puntodebreak, Tsitsipas è pronto alla sfida e vuole conquistare vittorie prestigiose.

“I miei obiettivi di quest’anno sono vincere uno Slam e una medaglia olimpica. Competere al fianco di mio fratello Petros, ai Giochi Olimpici di Parigi è uno dei sogni della mia vita“, ha dichiarato il nativo di Atene. “Anche se a volte non parlo molto bene di mio padre, è l’unica persona che mi capisce. Quando lui non è con me, una parte della mia identità di giocatore svanisce“, la sottolineatura di Stefanos.

Da capire se ci saranno queste possibilità. Indubbiamente, sulla terra rossa il rendimento del greco potrebbe essere migliore e puntare a qualcosa di bello sia al Roland Garros e che ai Giochi è alla portata. Bisognerà fare i conti con una concorrenza spietata.