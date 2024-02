Lindsey Vonn su Jannik Sinner: “Mi ricorda Federer, vi dico perché”

Jannik Sinner ha riscosso e sta riscuotendo un successo planetario dopo quanto fatto negli Australian Open. La conquista del suo primo titolo Slam a Melbourne ha rafforzato la sua posizione di giocatore di altissimo livello nel mondo del tennis, ma anche di sportivo a tutto tondo. Il comportamento di Jannik in campo, sempre elegante e inappuntabile, porta a degli inevitabili confronti con il passato.

A questo proposito è stata l’ex fuoriclasse dello sci alpino, Lindsey Vonn, a pronunciarsi in merito. Colei che sulle nevi era riuscita a distinguersi in maniera chiara conosce bene le qualità tecniche e morali di Sinner e, in un’intervista concessa all’ATP, ne ha parlato.

“Sinner mi ricorda Roger (Federer, ndr), onestamente. È un grande tennista, molto intelligente. Non mi sorprende affatto che abbia vinto in Australia. È uno che resterà lì per molto tempo“, ha commentato Vonn, in relazione anche al suo rapporto di amicizia sia con l’italiano che con l’asso svizzero.

“Per me è un ragazzo speciale, considerando il suo modo di giocare a tennis e la passione per lo sci. E’ molto timido, ma nello stesso tempo umile e sempre gentile. Credo abbia un grandissimo futuro e se il suo atteggiamento è questo, gli deriva anche dalla sua formazione nello sci“, ha concluso Lindsey.