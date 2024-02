Tennis, i punti che difendono Sinner, Djokovic, Alcaraz e Medvedev fino a Wimbledon: gli scenari per il ranking ATP

Dopo gli Australian Open 2024 di tennis si è creato un solco netto tra i primi 4 del ranking ATP ed il resto del mondo: Jannik Sinner è sempre il numero 4 della classifica, ma ha sensibilmente accorciato le distanze rispetto ai primi tre ed ora può guardare davanti a sé.

L’azzurro, fino a Wimbledon, è il tennista tra i primi 4 che deve difendere il minor numero di punti, e virtualmente solo il serbo Novak Djokovic gli resterebbe davanti qualora i due dovessero totalizzare lo stesso ammontare fino alla fine del terzo torneo stagionale dello Slam.

Sinner, infatti, scarterà 2950 punti, recuperando inoltre i 10 di Cincinnati 2023, mentre Djokovic ne perderà 3695, mentre il russo Daniil Medvedev dovrà difenderne 4940, infine lo spagnolo Carlos Alcaraz dovrà dire addio a qualcosa come 6675 punti.

Sottraendo questi score alla classifica mondiale attualmente in essere, possiamo vedere come Djokovic ripartirebbe da 6160, Sinner da 5370, Medvedev da 3825 ed Alcaraz da 2580: l’azzurro dunque, semplicemente eguagliando i risultati di Medvedev ed Alcaraz fino a Wimbledon, sarebbe nettamente davanti ai due.

L’unico che resterebbe, invece, davanti all’azzurro, sarebbe il serbo Novak Djokovic, che manterrebbe 790 punti di margine sull’azzurro, il quale, dunque, dovrebbe conquistare 800 punti circa in più del balcanico, a partire da Rotterdam fino a Wimbledon, per scavalcarlo in graduatoria.

PUNTI DA DIFENDERE FINO A WIMBLEDON

NOVAK DJOKOVIC

04.03.2024 ATP Tour 500 Dubai SF 180

18.03.2024 ATP Tour Masters 1000 Indian Wells – 0

01.04.2024 ATP Tour Masters 1000 Miami – 0

15.04.2024 ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo R16 90

22.04.2024 ATP Tour 250 Banja Luka QF 45

06.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Madrid – 0

20.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Rome QF 180

10.06.2024 Grand Slam French Open W 2000

15.07.2024 Grand Slam Wimbledon F 1200

Totale punti da difendere fino alla fine di Wimbledon: 3695

CARLOS ALCARAZ

19.02.2024 ATP Tour 250 Buenos Aires W 250

26.02.2024 ATP Tour 500 Rio de Janeiro F 300

18.03.2024 ATP Tour Masters 1000 Indian Wells W 1000

01.04.2024 ATP Tour Masters 1000 Miami SF 360

22.04.2024 ATP Tour 500 Barcelona W 500

06.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Madrid W 1000

20.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Rome R32 45

10.06.2024 Grand Slam French Open SF 720

24.06.2024 ATP Tour 500 Queen’s Club W 500

15.07.2024 Grand Slam Wimbledon W 2000

Totale punti da difendere fino alla fine di Wimbledon: 6675

DANIIL MEDVEDEV

19.02.2024 ATP Tour 500 Rotterdam W 500

26.02.2024 ATP Tour 250 Doha W 250

04.03.2024 ATP Tour 500 Dubai W 500

18.03.2024 ATP Tour Masters 1000 Indian Wells F 600

01.04.2024 ATP Tour Masters 1000 Miami W 1000

15.04.2024 ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo QF 180

06.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Madrid R16 90

20.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Rome W 1000

10.06.2024 Grand Slam French Open R128 10

17.06.2024 ATP Tour 250 s-Hertogenbosch R32 0

24.06.2024 ATP Tour 500 Halle QF 90

15.07.2024 Grand Slam Wimbledon SF 720

Totale punti da difendere fino alla fine di Wimbledon: 4940

JANNIK SINNER

12.02.2024 ATP Tour 250 Montpellier W 250 -> 19.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati R64 10

19.02.2024 ATP Tour 500 Rotterdam F 300

26.02.2024 ATP Tour 250 Marseille R32 0

18.03.2024 ATP Tour Masters 1000 Indian Wells SF 360

01.04.2024 ATP Tour Masters 1000 Miami F 600

15.04.2024 ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo SF 360

22.04.2024 ATP Tour 500 Barcelona QF 90

20.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Rome R16 90

10.06.2024 Grand Slam French Open R64 45

17.06.2024 ATP Tour 250 s-Hertogenbosch (WC)QF 45

24.06.2024 ATP Tour 500 Halle QF 90

15.07.2024 Grand Slam Wimbledon SF 720

Totale punti da difendere fino alla fine di Wimbledon: 2950 (Recupero di 10 punti)

RANKING ATP LIVE AL 5 FEBBRAIO

1 Novak Djokovic 9855

2 Carlos Alcaraz 9255

3 Daniil Medvedev 8765

4 Jannik Sinner 8310

RANKING VIRTUALE SENZA GLI SCARTI FINO A WIMBLEDON

1 Novak Djokovic 9855 – 3695 = 6160

2 Jannik Sinner 8310 – 2950 + 10 = 5370

3 Daniil Medvedev 8765 – 4940 = 3825

4 Carlos Alcaraz 9255 – 6675 = 2580

Foto: LaPresse