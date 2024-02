Quando torna Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei fino al Roland Garros

Jannik Sinner, dopo aver vinto gli Australian Open di tennis, può puntare alle prime tre posizione del ranking, magari anche entro il Roland Garros: l’azzurro si appresta ad affrontare una parte di stagione nella quale già lo scorso anno aveva ottenuto tanti risultati di prestigio.

La prossima settimana l’azzurro ha deciso di saltare Marsiglia, dove inizialmente era iscritto, per proiettarsi direttamente verso un torneo ATP 500, quello di Rotterdam, dove lo scorso anno l’azzurro raggiunse la finale, cogliendo 300 punti dei 500 in palio.

A marzo Sinner prenderà parte, poi, naturalmente ai due Masters 1000 statunitensi, nei quali lo scorso anno l’azzurro raccolse nel complesso 960 punti, grazie alla semifinale di Indian Wells (360) ed alla finale di Miami (600).

Il penultimo atto venne raggiunto poi da Sinner anche a Montecarlo (Masters 1000 non obbligatorio), che l’azzurro giocherà anche nel 2024, aprendo la stagione sulla terra rossa, che proseguirà con Barcellona (ATP 500), dove lo scorso anno Sinner si fermò ai quarti, e Madrid, Masters 1000 saltato dall’azzurro nel 2023.

Sinner potrà poi così giocare a Roma, dove lo scorso anno si fermò agli ottavi, per prepararsi al meglio per il secondo torneo stagionale dello Slam, il Roland Garros, dove nel 2023 uscì al secondo turno. La strada per Sinner appare tracciata, almeno fino a Parigi.

TORNEI JANNIK SINNER FINO AL ROLAND GARROS

12-18.02.2024 ATP Tour 500 Rotterdam

06-17.03.2024 ATP Tour Masters 1000 Indian Wells

20-31.03.2024 ATP Tour Masters 1000 Miami

07-14.04.2024 ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo

15-21.04.2024 ATP Tour 500 Barcellona

24.04-05.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Madrid

08-19.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Roma

26.05-09.06.2024 Grand Slam Roland Garros

Foto: LaPresse