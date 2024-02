Dove vedere in tv Sinner-Monfils oggi: a che ora inizia, programma ATP Rotterdam, streaming

Tornerà in campo già oggi, giovedì 15 febbraio, per gli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile del torneo ATP 500 di Rotterdam, Jannik Sinner: l’azzurro, testa di serie numero 1, affronterà la wild card transalpina Gael Monfils.

Il match si giocherà sul Centre Court e sarà il quarto a partire dalle ore 11.00, ma si giocherà comunque non prima delle ore 19.30: quello odierno sarà il sesto confronto tra l’azzurro ed il francese, con Sinner in vantaggio per 4-1 nei precedenti.

La diretta tv di Sinner-Monfils del torneo di Rotterdam 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP 500 ROTTERDAM 2024

Giovedì 15 febbraio – Centre Court

Dalle ore 11:00

Grigor Dimitrov (Bulgaria, 6) – Marton Fucsovics (Ungheria)

Non prima delle ore 13:00

Alexander Shevchenko (Kazakistan) – Holger Rune (Danimarca, 3)

Non prima delle ore 14:30

Hubert Hurkacz (Polonia, 4) – Tallon Griekspoor (Paesi Bassi)

Non prima delle ore 19:30

Jannik Sinner (Italia, 1) – Gael Monfils (Francia, WC) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

