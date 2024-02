ATP Delray Beach, Fritz suda contro Borges, sorprese Giron e Kypson ai quarti

Chiusa un’altra giornata sul cemento di Delray Beach, che non ha portato fortuna ai colori azzurri. Registrata la sconfitta di Matteo Arnaldi al cospetto di Rinky Hijikata, vediamo insieme gli altri risultati che hanno determinato i quarti di finale della parte alta del tabellone, che continua ad essere presieduta da Taylor Fritz. Più difficile del previsto il match contro il portoghese Nuno Borges, che ha venduto carissima la pelle, andando ad un solo punto dall’incamerare la prima frazione. Il numero 1 del seeding è riuscito a scongiurare la cosa ed ha ribaltato l’inerzia della partita, volgendola a suo favore raggiungendo così Hijikata ai quarti.

L’altro match dei quarti di finale è un derby a stelle e strisce inaspettato tra Marcos Giron e Patrick Kypson. Se il primo ha giocato un brutto scherzo ad Adrian Mannarino, con il francese inesistente nel primo e nel terzo set, il ventiquattrenne del Nord Carolina, promessa mai sbocciata dopo il successo al torneo under 18 degli US Open 2017 ed in passato seguito nientemeno che da Ivan Lendl, sorprende ancor di più con la seconda vittoria ATP in carriera su Constant Lestienne. Tre americani su quattro ai quarti nella zona alta del tabellone: i supporter californiani possono sorridere.

ATP DELRAY BEACH 2024, RISULTATI 14 FEBBRAIO

P. Kypson b. C. Lestienne 6-4 6-4

R. Hijikata b. M. Arnaldi 6-2 3-6 6-4

M. Giron b. A. Mannarino 6-0 6-7 6-1

T. Fritz b. N. Borges 7-6 6-4