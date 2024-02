Tabellone WTA Austin 2024: Lucia Bronzetti testa di serie numero 4, Kalinina comanda il seeding

Appuntamento con il WTA 250 di Austin per Lucia Bronzetti: l’azzurra vuole preparare al meglio la stagione americana su cemento e si avvicina al Double Sunshine che prevede Indian Wells e Miami con il torneo texano che la vede tra le protagoniste.

Bronzetti sarà infatti la testa di serie numero 4 e debutterà contro la cinese Yafan Wang, numero 70 del mondo: un esordio che sarà alla portata per la romagnola che poi eventualmente affronterebbe una tra Emiliana Arango e la talentuosa Alycia Parks al secondo turno. L’azzurra è nella parte bassa di tabellone, quella presieduta da Sloane Stephens.

Sopra invece c’è Anhelina Kalinina a presiedere la parte alta di tabellone, che vedrà una grande protagonista come Danielle Collins che ha giocato bene all’inizio della stagione in Australia.

TABELLONE WTA 250 AUSTIN 2024

(1) Kalinina vs Q

Osorio vs Cornet

Rakhimova vs Wickmayer

Q vs (5) Parry

(3) Collins vs Q

(WC) Volynets vs Zarazua

Semenistaja vs (WC) Jimenez Kasintseva

Podoroska vs (6) X. Wang

(8) Yuan vs Rodionova

Townsend vs (WC) Contreras

Arango vs Parks

Y.Wang vs (4) Bronzetti

(7) Stearns vs Schmiedlova

Q vs Q

Sevastova vs Riera

Q vs (2) Stephens