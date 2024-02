Tabellone ATP Acapulco 2024: sorteggio difficile per Matteo Arnaldi, Tsitsipas dalla parte di Zverev

Sorteggiato il tabellone anche del secondo “500” della prossima settimana: dopo Dubai, sappiamo quali saranno gli accoppiamenti anche ad Acapulco. Come a Los Cabos, sarà Alexander Zverev la testa di serie numero 1 che debutterà contro Daniel Altmaier e ai quarti avrà probabilmente uno tra Draper e Paul che si sfideranno al primo turno. Nel secondo quarto c’è Alex de Minaur come testa di serie numero 3 e Stefanos Tsitsipas come quinta testa di serie, oltre a Felix Auger-Aliassime.

Nel terzo quarto ecco che troviamo l’unico italiano al via, ossia Matteo Arnaldi che avrà un debutto quasi proibitivo contro Taylor Fritz. Anche il secondo turno sarebbe particolarmente difficile contro uno tra Evans e Shelton. Infine c’è Holger Rune a presidere la parte bassa del tabellone insieme a Frances Tiafoe.

Il campione in carica del torneo è Alex de Minaur che lo scorso anno superò in finale Tommy Paul: le condizioni furono estreme, con un’umidità pazzesca che stroncò in due quasi tutti i giocatori eccetto il demone australiano. Rune chiuse con i crampi, Paul e Fritz vomitarono: fu una sorta di corsa a eliminazione. Vedremo invece se riuscirà a vincerlo Zverev, campione nel 2021 e finalista nel 2019.

TABELLONE ATP 500 ACAPULCO 2024

(1) Zverev vs Altmaier

Kecmanovic vs (WC) Schwartzman

Borges vs Q

Draper vs (7) Paul

(3) De Minaur vs Daniel

(WC) Escobedo vs Ofner

Auger-Aliassime vs Q

Safiullin vs (5) Tsitsipas

(6) Ruud vs Eubanks

(WC) Pacheco Mendez vs Lajovic

Evans vs Shelton

Arnaldi vs (4) Fritz

(8) Tiafoe vs Purcell

Norrie vs Koepfer

Q vs Thompson

Q vs (2) Rune