Quando torna Jasmine Paolini? Il calendario dei prossimi tornei: pochi punti da difendere

Jasmine Paolini ha terminato ieri la sua settimana da sogno a Dubai. Nel WTA1000 degli Emirati Arabi Uniti, la toscana si è spinta dove non avrebbe mai potuto immaginare, conquistando il suo primo titolo in un torneo di questa tipologia e compiendo un grande balzo in classifica mondiale. Paolini, infatti, da lunedì sarà n.14 del ranking.

Replicando quanto fatto tra le fila italiane da Flavia Pennetta nel 2014 a Indian Wells e da Camila Giorgi nel 2021 a Montreal, Jasmine vuol dar seguito a questa crescita avuta nell’ultimo periodo, grazie anche allo splendido lavoro fatto dal suo tecnico Renzo Furlan. Un riscontro infatti che non viene dal nulla, tenuto conto di quanto di buono messo in mostra agli Australian Open, dove è stata proprio Anna Kalinskaya (sconfitta ieri nella Finale di Dubai) a fermarla negli ottavi dello Slam a Melbourne.

E ora quali saranno i programmi futuri della 28enne di Castelnuovo di Garfagnana? Gli appuntamenti saranno negli Stati Uniti, ovvero nel Sunshine Double: dal 6 al 17 marzo a Indian Wells; dal 19 al 30 marzo a Miami. L’azzurra, visto il balzo in classifica, potrebbe giovare anche di un sorteggio più favorevole e avrà pochi punti da difendere rispetto a quanto fatto l’anno passato nei 1000 in questione (due eliminazioni al primo turno e quindi un totale di 20 punti).

A seguire ci sarà la stagione sulla terra rossa. Probabilmente Jasmine sarà dal 15 al 21 aprile nel WTA500 di Stoccarda (15-21 aprile), prima di affrontare il 1000 di Madrid (24 aprile-4 maggio), gli Internazionali d’Italia (7-18 maggio) e il Roland Garros (26 maggio-9 giugno). Un lasso di tempo in cui il drop dei punti è fissato a 298. Vedremo a questo punto se la scalata verso la top-10 proseguirà o meno.