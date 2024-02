Tabellone ATP Santiago 2024: Darderi e Passaro con wild card, c’è Jarry come uomo da battere

Prossimo al via l’ATP 250 di Santiago del Cile, noto anche (appunto) come Open del Cile. L’evento ha cambiato parecchie volte sede, spostandosi, in Era Open, soprattutto tra Santiago (appunto) e Viña del Mar. In quest’ultima città si è avuto l’unico vincitore italiano, Fabio Fognini nel 2014, con una finale raggiunta da Nicola Pietrangeli nel 1963.

Tra i campioni del torneo, nella storia e solo per citare i campioni Slam, Budge Patty, Jaroslav Drobny, Jan Kodes, Manuel Orantes, Guillermo Vilas, Gustavo Kuerten e Gaston Gaudio. Tra i cileni, quattro vittorie per Fernando Gonzalez, tre per Luis Ayala, due per Hans Gildemeister, una a testa per Ricardo Balbiers, Patricio Rodriguez, Jaime Pinto Bravo, Pedro Rebolledo, Cristian Garin e Nicolas Jarry.

Ed è proprio il campione in carica che torna da numero 1 del seeding. Il lato curioso è che tutti i cileni sono finiti nella parte alta, e tre su quattro addirittura in uno stesso spot che offre la certezza di un giocatore di casa ai quarti. Quella è anche la zona di Luciano Darderi, che ha ricevuto una wild card e giocherà con il colombiano Daniel Elahi Galan, che lo ha battuto un anno e mezzo fa nel primo turno delle qualificazioni agli US Open. Un altro momento tennistico, in sostanza, per entrambi.

Invito elargito anche a Francesco Passaro, che se la vedrà con lo spagnolo Pedro Martinez. Due i confronti passati, l’ultimo dei quali vinto dal perugino per 6-3 6-2 nel turno iniziale del tabellone cadetto agli Australian Open. La zona, in questo caso, è quella del francese Arthur Fils e, ancor prima, dell’argentino Facundo Diaz Acosta che ha messo insieme una sorpresa enorme nella sua Buenos Aires vincendo il torneo.

TABELLONE ATP 250 SANTIAGO 2024

Jarry (CHI) [1]-Bye

Qualificato-Coria (ARG)

Tirante (ARG)-Fonseca (BRA) [WC]

Qualificato-Carballes Baena (ESP) [7]

Tabilo (CHI) [4]-Bye

Garin (CHI)-Barrios Vera (CHI)

Galan (COL)-Darderi (ITA) [WC]

Qualificato-Hanfmann (GER) [5]

Diaz Acosta (ARG) [6]-Cachin (ARG)

Passaro (ITA) [WC]-Martinez (ESP)

Seyboth Wild (BRA)-Qualificato

Bye-Fils (FRA) [3]

Munar (ESP) [8]-Zapata Miralles (ESP)

Ramos-Vinolas (ESP)-Dellien (BOL)

Navone (ARG) [SE]-Varillas (PER)

Bye-Baez (ARG) [2]