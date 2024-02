ATP Dubai 2024, Giulio Zeppieri si ferma al turno decisivo contro Arthur Cazaux

Era un impegno difficile e Giulio Zeppieri non è riuscito a superarlo. Il romano esce al turno decisivo delle qualificazioni dell‘ATP 500 di Dubai contro il francese Arthur Cazaux, testa di serie numero 5 del tabellone cadetto: finisce 7-6(5) 6-4 in un’ora e 45 di partita.

Sostanzialmente il match è stato equilibrato, con i servizi che hanno dominato nel primo set. Il primo a spingersi ai vantaggi in risposta è Zeppieri, ma poi il francese si procura un set point decimo gioco, annullato molto bene dal giocatore italiano con la prima di servizio. I rimpianti principali sono da ritrovare nel tiebreak: l’azzurro è stato avanti 3-1 e 4-2, ma non è riuscito a sfruttare il vantaggio a causa di due errori di rovescio che l’hanno condannato a cedere.

Nel secondo set è emersa in maniera più evidente la superiorità attuale da parte di Cazaux che ha avuto chance per brekkare sia nel primo game che nel terzo game, non sfruttando in totale per sei palle break. Un’altra palla break è annullata da Zeppieri nel quinto gioco, ma nel settimo game arriva il break per il transalpino che sul suo servizio concede le briciole fino alla fine. Si chiude così l’esperienza di Zeppieri nelle qualificazioni: difficilmente arriverà un ripescaggio, poiché è l’ultimo papabile e servirebbero quattro ritiri a tabellone compilato.