ATP Los Cabos 2024, il primo ruggito di Jordan Thompson! Sconfitto Ruud in finale

La prima gioia arriva a quasi 30 anni di età per Jordan Thompson. Dalla stagione sull’erba dello scorso anno, l’australiano sta giocando il tennis migliore della carriera e nell’ATP 250 di Los Cabos si prende la grande soddisfazione di vincere il primo titolo della carriera dopo le due finali raggiunte (e perse) a s-Hertogenbosch.

Un torneo semplicemente da urlo per Thompson: i successi convincenti nei primi due turni con Ernesto Escobedo ed Emilio Nava, la rimonta incredibile da 0-6 1-4 15-40 contro Alex Michelsen, la battaglia vincente su Alexander Zverev al settimo match point dopo 3 ore e 40 minuti di gioco e infine questo successo contro Casper Ruud in finale.

Un bellissimo successo con il punteggio di 6-3 7-6(4) in oltre due ore di grande battaglia. L’australiano ha saputo resistere nel primo set, quando ha annullato due palle break nel primo gioco e altre due nel quinto, prima di trovare il break a zero nel sesto game. Il nativo di Sydney ha portato il parziale in fondo vincendo un game da quattordici punti, annullando altre due palle break.

Secondo set che è stato ricco di colpi di scena e piuttosto discontinuo da entrambe le parti: prima Ruud è scappato sul 2-0, poi Thompson ha rimontato e si è portato avanti 5-3, ma non è stato freddo nel game in cui ha servito per il match. Si è arrivati al tiebreak e l’australiano è stato più aggressivo, prendendosi una vittoria meritata.

ATP LOS CABOS 2024 – RISULTATO FINALE

Jordan Thompson (8) b. Casper Ruud (4) 6-3 7-6(4)