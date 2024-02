Superbike, Nicolò Bulega: “Incredibile, è un sogno. Abbiamo lavorato tanto durante l’inverno, pacchetto molto buono”

Si sente e si vede anche da molto lontano la gioia di Nicolò Bulega dopo l’esordio vincente a Phillip Island. La tripletta italiana di gara-1 vede in alto il suo nome, in quella che suona come una continuazione di quanto fatto in Supersport nel 2023, dove ha letteralmente dominato il campionato.

Queste le sue prime parole al termine della gara ai microfoni del sito ufficiale della Superbike: “E’ incredibile. E’ un sogno. Primo weeekend in Superbike, pole position e vittoria in gara-1. Grazie al mio team, perché abbiamo lavorato tanto durante l’inverno, e ora siamo arrivati alla prima gara con un pacchetto molto buono. Ora ci divertiamo e domani ci riproviamo“.

Sempre in Ducati, Bulega, nel 2023, aveva appunto demolito la concorrenza in Supersport, vincendo il titolo mondiale e portando a casa ben 16 vittorie con due secondi e due terzi posti. Il totale di punti è stato di 503, 95 in più del secondo, Stefano Manzi. Era stato il quarto italiano, dopo Paolo Casoli, Fabrizio Pirovano e Andrea Locatelli, a fregiarsi del titolo.

Quest’oggi, alle sue spalle, proprio Locatelli e Andrea Iannone, con quest’ultimo alla prima reale soddisfazione dopo un lunghissimo periodo di elevata complessità. Domani, sempre nella notte italiana, l’accoppiata Superpole-gara-2.