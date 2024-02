Superbike, Andrea Iannone subito sul podio al rientro! “Dopo tutti questi anni è pura energia”

Forse non se l’aspettava neanche lui un rientro tanto rose: Andrea Iannone finisce infatti sul podio al ritorno alle gare, nella prima di Phillip Island in Superbike. Un terzo posto dietro a Nicolò Bulega e Andrea Locatelli che significa molto per lui.

Le prime sensazioni, al sito ufficiale della Superbike, sono euforiche: “Per me è incredibile; non mi aspettavo di tornare così e sto vivendo un sogno. È importante avere feeling con la moto ma per me è fantastico essere a questo livello. Ho visto tanto sostegno da parte degli altri e questo per me è più importante rispetto al mio attuale livello. Dopo tutti questi anni per me è pura energia“.

Poi racconta il momento in cui si è trovato davanti: “Quando sono stato in testa alla corsa ero pieno di emozioni ed è stato un po’ uno shock! Ho commesso due errori ma non siamo al 100% con il freno motore. Per iniziare, va bene! Domani sarà una giornata diversa, proveremo a migliorare ma senza stress. Adesso è importante sorridere e godersela“.

Iannone era stato squalificato per doping (steroidi anabolizzanti) nel 2019, e conseguentemente squalificato per quattro anni dal TAS di Losanna. Il Team Go Eleven lo ha riportato in sella alla Ducati Panigale V4 in questo Mondiale Superbike.