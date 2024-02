Superbike, Alex Lowes fa doppietta: sue Superpole Race e gara-2 e balza in testa alla classifica. Podio per Petrucci

Che Alex Lowes in Australia! Il britannico vince Superpole Race e gara-2 nella prima tappa del Mondiale Superbike 2024 a Phillip Island al termine di una giornata lunghissima che ha mostrato grande spettacolarità ed equilibrio fra tutti. Una Superbike che non abbiamo mai visto, almeno recentemente.

Nella notte italiana, il vincitore è stato un super Alex Lowes nella Superpole race, ancora protagonista nel circuito australiano. Iannone in partenza ha preso subito il comando, mentre Bulega è scivolato al terzo posto, superato da Lowes. Dal secondo giro è il britannico a guidare la corsa. Iannone ha continuato a lottare per la testa, ma dal sesto giro è stato condizionato da un problema meccanico che l’ha fatto scivolare fino alla quattordicesima posizione finale. Lowes ha quindi accumulato vantaggio e si è preso il successo davanti ad Andrea Locatelli e Toprak Razgatlioglu, che si è preso il primo podio nella sua carriera alla BMW, precedendo Alvaro Bautista.

Ben più turbolenta invece la gara-2 che comincia in ritardo di oltre un’ora a causa di Matt Walters, amatore della Superbike australiana che ha inondato d’olio il Southern Loop, rendendo così la pista inagibile a lungo. Si è deciso così di far correre prima la Supersport con una gara sprint vinta da Yari Montella e poi di far partire la Superbike alle 7.15 ora italiana anziché alle 6.00 che era l’orario previsto.

Dopo la partenza si porta al comando subito Andrea Locatelli davanti a Lowes e Bautista, mentre da dietro Iannone è particolarmente “on-fire”, con una rimonta da sogno che lo porta al terzo posto a suon di staccate incredibili e giri veloci. Nel frattempo Razgatlioglu rompe il motore ed è costretto a ritirarsi, poi Jonathan Rea incappa in una brutta caduta in curva 12: il britannico neo-pilota della Yamaha esce addirittura in barella, ma è cosciente.

Si riparte quindi per 11 giri senza pit-stop come previsto inizialmente e Alvaro Bautista si prende subito il comando della gara. Sembra fatta per il campione del mondo in carica che viene prima insidiato da Michael Ruben Rinaldi e poi da Alex Lowes. Il britannico all’ultimo giro piazza il sorpasso e riesce così nella doppietta, mentre dietro finisce per terra in una delle ultime curve Andrea Locatelli e consegna il podio nelle mani di Danilo Petrucci.