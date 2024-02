Super Bowl 2024: guadagni, montepremi, soldi. Volume d’affari incredibile

Il Super Bowl 2024 è indubbiamente l’evento dell’anno per il grande pubblico americano, non è soltanto una partita di football americano ma è una vera e propria istituzione che tiene incollati davanti al televisore oltre 100 milioni di statunitensi: più di metà Nazione si ferma letteralmente per seguire la Finale della NFL, un incontro che va oltre lo sport ma che diventa spettacolo e show con un concerto di metà partita assolutamente da non perdere.

Il volume d’affari è poi spropositato perché si parla di cifre davvero astronomiche, gli spot pubblicitari che vengono mandati in onda durante l’incontro vengono pagati a peso d’oro e il marketing che gira attorno alla manifestazione non ha davvero eguali. All’Allegiant Stadium di Paradise (Nevada, USA) si affronteranno i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs. Sono tanti i numeri, le statistiche e le curiosità attorno a questo evento: scopriamo qualche dato più nel dettaglio per comprendere al meglio la portata del Super Bowl 2024.

SUPER BOWL 2024: GLI STIPENDI DEI GIOCATORI

Tra le fila dei Kansas City il Paperone è il quarterback Patrick Mahomes che riceve un assegno annuale di 57,3 milioni di dollari e precede Joe Thuney (30 milioni di dollari) e Jawaan Taylor (24,7 milioni di dollari), a seguire Travis Kelce (14,5) e Justin Reid (14,2). Tra i San Francisco 49ers giganteggia Trent Williams che percepisce 31,5 milioni di dollari precedendo i compagni di squadra Deebo Samuel (28,6 milioni di dollari), Arik Armestead (28,53 e Fred Warner (24,4). Precisiamo naturalmente che tutte le cifre che abbiamo riportato fanno riferimento esclusivamente agli ingaggi ma tutti i giocatori possono contare sugli introiti da sponsor che fanno lievitare i propri conti in banca.

SUPER BOWL 2024: TUTTI I SOLDI E IL VOLUME D’AFFARI, SPOT PUBBLICITARI

Secondo Kandar Media si parla di un costo variabile tra 5 e 6 milioni di dollari per 30 secondi di spot! Sono cifre da capogiro che solo grandi aziende sono in grado di coprire ma è il modo migliore per lanciare nuovi prodotti e catturare l’attenzione di milioni di possibili acquirenti.

