Sei Nazioni rugby 2024: calendario partite 10-11 febbraio, orari, dove vederle in tv e streaming

Torna questo weekend il Guinness Sei Nazioni 2024 con la seconda giornata del torneo continentale. E dopo le vittorie di Irlanda, Inghilterra e Scozia nella prima giornata il secondo turno prevede ancora tre incroci tra chi ha esordito con un successo e chi, invece, è uscito sconfitto dalla prima partita del torneo.

Si parte sabato 10 febbraio alle ore 15.15 con la sfida di Edimburgo tra Scozia e Francia. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria di misura in Galles, mentre i Bleus sono usciti sconfitti in casa contro l’Irlanda. Match che sarà visibile su Sky Sport Arena. Sempre sabato, ma con fischio d’inizio alle 17.45, sarà la volta di Inghilterra-Galles. A Twickenham arrivano i padroni di casa che si sono imposti – senza convincere – a Roma contro l’Italia e i gallesi che, come detto, hanno perso in casa con la Scozia. Anche questo match sarà visibile su Sky Sport Arena.

Domenica, infine, alle ore 16.00 sarà la volta di volare a Dublino per il match tra l’Irlanda e l’Italia. Gli irlandesi si sono confermati la squadra da battere anche quest’anno dopo il netto successo ottenuto a Parigi, mentre gli azzurri hanno lottato, ma ceduto all’Inghilterra, mostrando alcune buone potenzialità e individualità, ma mostrando anche i limiti cui siamo abituati. Match che sarà visibile in chiaro su Tv8 e sulla Pay tv su Sky Sport Uno.

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA SEI NAZIONI RUGBY 2024

Sabato 10 febbraio, ore 15.15: Scozia-Francia

Sabato 10 febbraio, ore 17.45: Inghilterra-Galles

Domenica 11 febbraio, ore 16.00: Irlanda-Italia

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA SEI NAZIONI RUGBY 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Scozia-Francia e Inghilterra-Galles su Sky Sport Arena; Irlanda-Italia su Sky Sport Uno e TV8

Diretta streaming: Irlanda-Italia gratuitamente su su tv8.it ed in abbonamento su Sky Go e Now, con tutte le altre partite in abbonamento su Sky Go e Now

Diretta Live testuale: Irlanda-Italia su OA Sport