Strade Bianche 2024: programma, orari, tv, streaming

Arriva marzo ed è il momento di una delle gare ciclistiche più emozionanti di tutto il panorama internazionale. Sabato 2 marzo sarà il momento della Strade Bianche 2024, che non è classica di nome ma lo è di fatto, tra tratti in sterrato e l’ultimo, iconico strappo di via Santa Caterina che porta verso l’arrivo a Piazza del Campo.

Quindici tratti in sterrato, dodici in comune con la corsa femminile, per oltre 71 chilometri; la corsa inizierà ad accendersi dal quinto settore, quello di Lucignano d’Asso seguito immediatamente da quello di Pieve a Salti, poi San Martino in Grania e Monte Sante Marie, oltre 40 chilometri di sterrato concentrati in 70 chilometri.

A dare un’altra scossa il circuito con il passaggio sul Le Tolfe per due volte, intervallato dall’inedita Strada del Castagno ed il ritorno a San Giovanni a Cerreto. Il secondo passaggio sulle Tolfe arriva ai -10 dal traguardo, poi c’è l’ultima salita di poco più di un chilometro in via Santa Caterina con punte del 16%. Svolta a destra e strada in discesa, fino all’arrivo di Piazza del Campo.

Il via della Strade Bianche 2024 verrà dato alle 11.10 di sabato 2 marzo; la gara verrà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport dalle ore 12.45 alle 14.00 e su Rai Due dalle 14.00 fino al termine, in abbonamento su Eurosport 2 dalle ore 14.00 in poi. In streaming la corsa sarà visibile su Rai Play (in chiaro) dalle 12.45, Eurosport.it, NOW, SkyGO, Discovery+ e DAZN dalle 14.00.

STRADE BIANCHE 2024, IL PROGRAMMA

Orario di partenza: 11.10

Orario di arrivo: 15.33-16.01

STRADE BIANCHE 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (dalle 12.45 alle 14.00, in chiaro), Rai Due (Dalle 14.00, in chiaro), Eurosport 2 (dalle 14.00, a pagamento)

Diretta streaming: Rai Play (dalle 12.45, in chiaro), Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo, DAZN (in abbonamento)

Diretta testuale: OA Sport