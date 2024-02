Calendario Mondiali atletica indoor 2024: orari giornalieri, programma, tv, streaming

I Mondiali Indoor 2024 di atletica leggera si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Si preannuncia grande spettacolo in terra d’Albione, dove andrà in scena l’evento più importante della stagione al coperto, un assaggio di quello che ci attenderà poi in estate tra gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024. Si conclude la finestra invernale in sala dopo i tanti meeting disputati tra gennaio e febbraio, caratterizzati da diverse prestazioni di rilievo.

L’Italia vuole essere grande protagonista, trascinata da diverse stelle come Mattia Furlani (salto in lungo), Larissa Iapichino (salto in lungo), Leonardo Fabbri e Zane Weir (getto del peso), Zaynab Dosso (60 metri), Samuele Ceccarelli e Chituru Ali (60 metri), Lorenzo Simonelli (60 ostacoli), Ossama Meslek, Pietro Arese, Federico Riva (1500 metri), Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo (salto con l’asta).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali Indoor 2024 di atletica leggera. Gli orari sono italiani (a Glasgow sono un’ora indietro rispetto a noi). L’evento godrà della copertura dei canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI INDOOR ATLETICA 2024

Venerdì 1° marzo

11.05 Pentathlon, 60 ostacoli

11.20 400 metri (femminile), batterie

11.55 Pentathlon, salto in alto

12.00 400 metri (maschile), batterie

12.06 Getto del peso (femminile), finale

12.40 800 metri (femminile), batterie

13.22 800 metri (maschile), batterie

14.10 60 metri (maschile), batterie

14.20 Pentathlon, getto del peso

20.05 1500 metri (femminile), batterie

20.15 Pentathlon, salto in lungo

20.41 Salto in alto (femminile), finale

20.45 60 metri (maschile), semifinali

21.10 1500 metri (maschile), batterie

21.20 Getto del peso (maschile), finale

21.50 400 metri (femminile), semifinali

22.10 400 metri (maschile), semifinali

22.30 Pentathlon, 800 metri

22.45 60 metri (maschile), finale

Sabato 2 marzo

11.00 Salto in lungo (maschile), finale

11.10 60 ostacoli (maschile), batterie

12.00 Eptathlon, 60 metri

12.20 60 metri (femminile), batterie

13.10 800 metri (femminile), semifinali

13.15 Eptathlon, salto in lungo

13.30 800 metri (maschile), semifinali

14.35 Eptathlon, getto del peso

20.05 Salto con l’asta (femminile), finale

20.10 60 ostacoli (maschile), semifinali

20.30 Eptathlon, salto in alto

20.40 Salto triplo (maschile), finale

20.45 60 metri (femminile), semifinali

21.15 3000 metri (femminile), finale

21.40 3000 metri (maschile), finale

22.00 400 metri (femminile), finale

22.10 400 metri (maschile), finale

22.30 60 ostacoli (maschile), finale

22.45 60 metri (femminile), finale

Domenica 3 marzo

11.05 Eptathlon, 60 ostacoli

11.18 Salto triplo (femminile), finale

11.25 60 ostacoli (femminile), batterie

12.10 4×400 (maschile), batterie

12.15 Eptathlon, salto con l’asta

12.38 4×400 (femminile), batterie

12.50 Salto in alto (maschile), finale

20.00 Salto con l’asta (maschile), finale

20.15 Salto in lungo (femminile), finale

20.40 60 ostacoli (femminile), semifinali

21.15 4×400 (maschile), finale

21.30 4×400 (femminile), finale

21.45 Eptathlon, 1000 metri

22.00 60 ostacoli (femminile), finale

22.10 800 metri (maschile), finale

22.20 800 metri (femminile), finale

22.30 1500 metri (maschile), finale

22.45 1500 metri (femminile), finale

PROGRAMMA MONDIALI INDOOR ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play (palinsesto dettagliato da definire), gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.