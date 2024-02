Speed skating, Mondiali 2024: attento Davide Ghiotto, la principale minaccia nei 10000 metri viene dal Canada…

Tutto pronto al Calgary Olympic Oval per l’edizione 2024 dei Mondiali su singole distanze dello speed skating. Sull’anello di ghiaccio canadese, dal 15 al 18 febbraio, si terrà la rassegna iridata che assegnerà i titoli nelle specialità specifiche e non ci sono dubbi che Davide Ghiotto sia la punta di diamante del movimento azzurro.

Il veneto è riuscito a conquistare lo storico successo nella classifica generale di Coppa del Mondo, nella graduatoria riservata alle gare “distance” che tiene conto di 5000 e di 10000 metri, salendo sempre sul podio nelle sei tappe del massimo circuito internazionale affrontate. Parliamo di una vittoria, quattro secondi posti e una terza piazza. Da chi dovrà guardarsi il nostro portacolori?

Se parliamo dei 5000 metri, non ci sono dubbi che l’olandese Patrick Roest sia il favorito n.1 per conquistare il metallo pregiato, avendo sempre vinto i 5000 di questa stagione in Coppa del Mondo. Il discorso però cambia se parliamo dei 10.000. In questo caso Ghiotto, campione del mondo l’anno scorso a Heerenveen (Paesi Bassi), ha maggior fondo del neerlandese ed è lui che dovrebbe recitare il ruolo del primattore, stando anche a quanto visto a Stavanger (Norvegia).

C’è però un altro atleta da tenere in grandissima considerazione. Parliamo del canadese Ted-Jan Bloemen, classe ’86. Stiamo considerando un pattinatore con una grande storia, tenendo conto dell’oro olimpico a PyeongChang 2018 nei 10000 metri e dell’argento a Cinque Cerchi nei 5000 nei Giochi citati. Oltre a ciò ci sono sette medaglie iridate, con l’oro dei 5000 metri a Salt Lake City del 2020. E’ atleta da osservare con grande attenzione perché in crescita di condizione e avvantaggiato dal fatto di gareggiare sul ghiaccio di casa. Lo si è potuto notare nell’ultima tappa di Coppa del Mondo sul ghiaccio del Centre de Glaces di Quebec City, dove Bloemen ha stabilito il nuovo record della pista di 6:13.87, battendo piuttosto nettamente Ghiotto nei 5000 metri.

In stagione, il canadese era giunto immediatamente alle spalle del veneto nei 10000 metri di Stavanger e quindi potrebbe essere una minaccia più che concreta. Non andrà sottovalutato il norvegese Hallgeir Engebraten e in casa Italia sarà interessante appurare la crescita di Michele Malfatti, terzo proprio nei 10000 della tappa norvegese di Coppa del Mondo e quarto nei 5000 dell’ultima uscita del massimo circuito.