Snowboard: nello slopestyle Hall e Gremaud conquistano Mammoth Mountain

Si sono tenute quest’oggi le competizioni di slopestyle a Mammoth Mountain, negli Stati Uniti. Giornata caratterizzata dal forte vento, causa di più di un disturbo in quel della California. Ma, alla fine, si è riusciti a portare a conclusione le gare interessate.

Per quanto riguarda le donne, s’impone la svizzera Mathilde Gremaud, che fa 66.30 come punteggio nella prima run e tanto basta. L’americana Eleanor Andrews, infatti, non riesce a far meglio di 61.20 nella seconda run. Fa 53.38 nella prima la terza, la sua connazionale Jay Riccomini. In top 5 anche l’elvetica Sarah Hoefflin (52.36) e la giapponese Kokone Kondo (39.65).

Tra gli uomini, invece, oltre alla finale si disputa anche quella qualificazione che, per le donne, non è stata resa possibile, nel senso che è stata cancellata. Partecipante anche un italiano, René Monteleone, uscito con 59.25 e il 32° punteggio.

In finale tre americani nei primi quattro. Festeggiano Alexander Hall e Colby Stevenson, primi rispettivamente con 86.66 e 84.88. A negare a Mac Forehand (82.45) il terzo posto ci pensa lo svizzero Andri Ragettli. Quinto il neozelandese Luca Harrington con 80.48. Tutte le performance migliori sono arrivate nella seconda run.