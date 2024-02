Speed skating, Campionati Italiani 2024: assegnati i titoli nazionali su 500 e 1000 metri

Si sono aperti quest’oggi a Baselga di Pinè, in provincia di Trento, i Campionati Italiani Assoluti 2024 sulle singole distanze di speed skating: la neve ha causato ritardi sul programma originario, con le gare sui 3000 femminili e sui 5.000 maschili che sono state rinviate a domattina. Assegnati, dunque, nella prima giornata, i titoli su 500 e 1000 metri sia tra gli uomini che tra le donne.

Nei 500 metri femminili vittoria di Serena Pergher (Fiamme Oro) in 39″28, davanti a Laura Peveri (Fiamme Oro), seconda con il primato personale in 39″99, ed a Maybritt Vigl (Ritten Sport), terza in 41″01. Nei 500 metri maschili successo di David Bosa (Fiamme Oro), in 36″36, il quale precede Alessio Trentini (Fiamme Azzurre), secondo, e Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), terzo.

Nei 1000 metri femminili affermazione di Laura Peveri (Fiamme Oro) in 1’35″71, davanti a Linda Rossi (Fiamme Azzurre), seconda, e Carmen Thurner (Ritten Sport), terza. Nei 1000 metri maschili Francesco Betti (Fiamme Oro) si impone precedendo Alessio Trentini (Fiamme Azzurre) e David Bosa (Fiamme Oro).