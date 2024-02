Sollevamento pesi, irrompe Celine Ludovica Delia! Argento al debutto europeo!

Arriva la prima medaglia da Sofia, città della Bulgaria che sta ospitando i Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi. Nel day 2 di competizioni infatti Celine Ludovica Delia ha ottenuto la medaglia d’argento nella categoria -55 kg femminile grazie a una prova brillante nello slancio. Un risultato molto importante, arrivato alla prima uscita da Senior nella rassegna continentale.

Un inizio leggermente contratto per l’azzurra che, nello strappo, non riesce ad alzare al primo tentativo 83 kg, tirando su poi 84 kg alla seconda uscita per poi fallire il terzo tentativo di 86 kg, chiudendo in quarta posizione parziale.

Nello slancio Celine alza invece l’asticella: dopo aver sbagliato i 105 kg inaugurali, l’atleta realizza correttamente l’alzata di 107 kg, salendo poi a 111 kg per il totale di 195 kg, validi anche per l’argento di specialità.

Con solo una lunghezza in più si è laureata Campionessa d’Europa l’armena Aleksandra Grigoryan, autrice di un primo segmento falloso dove non è andata oltre gli 81 kg salvo poi raddrizzare il tiro nel secondo, eseguendo in progressione tre turni da 105 kg, 111 kg e 115 kg per 196 kg totali.

Ad accomodarsi sul gradino più basso invece è stata la norvegese Sol Annette Waaler, prima nello strappo con 86 kg e quinta nello strappo (104 kg) per un totale di 190 kg. Da segnalare infine l’argento di strappo di Yulia Hulina (atleta neutrale), abile a raccogliere in un manche senza errori 84 kg.