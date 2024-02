Sollevamento pesi, Giulia Imperio fuori gara nei -49 kg agli Europei. Oro e record per Cambei

Brutte notizie per l’Italia al termine della giornata inaugurale dei Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi, evento valevole per il ranking di qualificazione olimpica. Sulla pedana di Sofia (in Bulgaria), l’unica azzurra impegnata è incappata in tre nulli consecutivi nell’esercizio di strappo finendo così fuori gara nel concorso generale e rinunciando a quel punto allo slancio.

Avvio di Europeo tutto in salita dunque per la spedizione azzurra, con Giulia Imperio che ha mancato il duplice obiettivo di migliorare il suo record nazionale e confermarsi per la terza edizione consecutiva sul podio continentale della categoria fino a 49 kg dopo l’oro di Tirana 2022 e l’argento di Yerevan 2023.

Imperio, che conserva comunque il suo 12° posto nel ranking olimpico con i 185 kg sollevati lo scorso dicembre al Grand Prix di Doha, è andata all’attacco quest’oggi entrando in gara con 83 kg di strappo. Una misura importante ma già superata in passato dalla 22enne pugliese, che ha però collezionato tre prove nulle concludendo anzitempo la sua competizione.

L’ultimo appello per scalare il ranking e provare a conquistare il biglietto per Parigi è fissato ad inizio aprile in Thailandia, per la World Cup di Phuket. Da segnalare nella gara odierna il trionfo della grande favorita rumena Mihaela Valentina Cambei, che ha siglato il nuovo record europeo di totale con 199 kg conquistando anche i due ori di specialità con 90 kg di strappo e 109 di slancio. Argento alla polacca Oliwia Drzazga con 170 kg (74+96) e bronzo all’irlandese Tham Nguyen con 169 kg (74+95).