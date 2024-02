Sollevamento pesi: Bektas si conferma leader e vince gli Europei 2024 nella categoria -45 kg

Si aprono nel segno di Cansu Bektas i Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi, rassegna quest’anno in scena in Bulgaria, precisamente a Sofia. La turca ha infatti vinto la prima gara in programma, quella riservata alla categoria -49 kg femminile, facendo la differenza soprattutto nello strappo.

La pesista infatti è stata artefice di un percorso netto nel primo segmento, aprendo con 70 kg e alzando progressivamente 73 e 75 kg. Più falloso invece lo slancio dove, con la sola misura valida di 88 kg, ha raggiunto il totale di 163 kg sbaragliando la concorrenza e confermando così la leadership già raggiunta lo scorso anno a Yerevan.

Quasi opposto il percorso della connazionale Gramze Altun che, tirando su solo 65 kg nello strappo, ha recuperato terreno nello slancio raccogliendo al terzo tentativo la misura più alta del lotto, 92 kg, per un totale di 157 kg.

Terzo posto poi per l’iberica Marta Garcia Rincon che, dopo la seconda posizione nel primo turno in cui ha ottenuto 72 kg, si è ben comportata anche nel secondo alzando 84 kg per 156 kg totali. In questa prova non era presente nessuna atleta italiana.