Sollevamento pesi, i convocati dell’Italia per gli Europei: scelti i 9 azzurri per Sofia, penultima occasione verso Parigi 2024

L’Italia ha annunciato ufficialmente la lista dei convocati per i Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi, in programma a Sofia (Bulgaria) dal 12 al 20 febbraio. La rassegna continentale rappresenta di fatto per tanti atleti il penultimo appuntamento del periodo di qualificazione olimpica a Parigi 2024, quindi ottenere una grande misura in questo evento potrebbe risultare decisivo in ottica pass a cinque cerchi.

Saranno 9 gli azzurri al via degli Europei Senior, tra cui 5 donne e 4 uomini, ma solo sei di loro sono attualmente in corsa per strappare il ticket olimpico. Partiamo dal settore femminile, in cui vedremo in azione le big Giulia Imperio nei 49 kg, Lucrezia Magistris nei 59 kg e Giulia Miserendino nei 71 kg per provare a scalare il ranking a cinque cerchi ed entrare magari in top10.

Prima esperienza azzurra invece in questa manifestazione per la talentuosa diciottenne Celine Delia (55 kg) e per Genna Toko Kegne (76 kg), entrambe impegnate in categorie di peso non olimpiche. Fuori dai giochi per Parigi in campo maschile Oscar Reyes Martinez, campione mondiale in carica negli 81 kg (categoria non olimpica), che proverà però a difendere il titolo europeo assoluto.

Praticamente già certo del biglietto per la Francia in estate, Sergio Massidda si cimenta nella categoria non olimpica 67 kg per evitare di sottoporre il suo corpo allo sforzo del calo peso, mentre Mirko Zanni (73 kg) e Nino Pizzolato (89 kg) sono chiamati ad una prestazione di spessore per salire ulteriormente nei rispettivi ranking di categoria e avvicinare così l’obiettivo pass per Parigi.

