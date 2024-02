Snowboar: Hirano ed Ono vincono la Coppa del Mondo di halfpipe a Calgary. Nono Vito III

Ruka Hirano ha vinto la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard, specialità halfpipe. Il responso è arrivato alla fine della quinta e ultima tappa del circuito andata in scena a Calgary (Canada), dove il giapponese ha trovato la seconda posizione raccogliendo così 300 punti nella classifica generale.

L’asiatico nello specifico si è fatto spazio con il punteggio di 88.25, score maturato nella prima run, con cui ha ceduto il passo solo all’australiano Valentino Guseli, al posto d’onore dopo una seconda uscita da 91.50. Da segnalare poi la terza posizione di Shuichiro Shigeno, sul gradino più basso con 86.75.

In top 10 inoltre Louis Philip Vito III, nono con i 63.50 guadagnati nella seconda run. L’azzurro ha dunque chiuso la rassegna di specialità con 101 punti, validi per la dodicesima piazza. Completano il podio poi Guseli, secondo con 230, e Scotty James, fermatosi a quota 229.

In campo femminile trionfo totale per Mitsuki Ono, dominatrice con 90.00 (seconda run) tenendo a debita distanza Maddie Mastro (88.25) e Sena Tomita (87.00). L’atleta del Sol Lecvante ha quindi vinto per dispersione anche la classifica generale vantando 380 punti precedendo le rivali Mastro (260) e Kim, a cui è bastato il quarto posto odierno per raggiungere 230 punti.