Slittino, Steu/Kindl vincono nel doppio a Oberhof #2, buon quinto posto per Nagler/Malleier

Il duo Steu/Kindl non si ferma più e vince anche la prova di Oberhof #2 (Germania) valevole come settimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2023-2024. Gli austriaci continuano a dominare la scena e ormai sono in piena fuga in classifica generale. Sul budello teutonico il successo è andato a Steu/Kindl con il tempo complessivo di 1:23.333 (41.552 nella prima manche e 41.781) con un vantaggio di 73 millesimi sui tedeschi Wendl/Arlt (41.651 e 41.755), mentre completano il podio i loro connazionali Orlamuender/Gubitz (41.686 e 41.766) a 119.

Quarta posizione per i lettoni Bots/Plume (41.775 e 41.873) a 315 millesimi, mentre in quinta troviamo Ivan Nagler e Fabian Malleier (41.816 e 41.908) a 391, davanti agli austriaci Gatt/Schoepf (41.761 e 42.110) sesti a 538.

Settimi i tedeschi Jaeger/Steudte (41.835 e 42.087) a 589 millesimi, ottavi Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner (41.956 e 41.981) a 604, mentre sono noni gli statunitensi Di Gregorio/Hollander (41.891 e 42.118) a 676, con gli austriaci Mueller/Frauscher (41.832 e 42.201) che completano la top 10 a 7 decimi esatti. Si fermano in 12a posizione Ludwig Rieder e Lukas Gufler (42.040 e 42.201) a 908 millesimi.

A questo punto la classifica generale vede al comando Steu/Kindl, sempre più in fuga. 686 punti complessivi per gli austriaci con 126 lunghezze di margine su Wendl/Arlt, mentre al terzo posto troviamo Bots/Plume con 530. Sesti Nagler/Malleier con 391, settimi Rieder/Kainzwaldner con 374.