Sci alpino, Marta Bassino: “Non mi aspettavo di vincere in discesa, ho lavorato per essere scorrevole”

Marta Bassino ha vinto la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra ha trionfato sulla pista svizzera, precedendo all’arrivo Federica Brignone e la svizzera Lara Gut-Behrami. La fuoriclasse piemontese ha conquistato il primo successo stagionale e tra l’altro si è imposta per la prima volta in questa specialità: i suoi sei sigilli precedenti erano arrivati tutti in gigante.

La Campionessa del Mondo di superG si è lasciata alle spalle una complicata prima parte di stagione ed è riuscita a salire sul gradino più alto del podio in una prova del massimo circuito internazionale itinerante dopo quasi quattordici mesi. La nostra portacolori era apparsa in grande crescita nelle ultime uscite e oggi ha messo la propria firma in maniera perentoria nella velocità pura, dimostrando ancora una volta tutto il suo talento.

Marta Bassino ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Non me l’aspettavo di vincere in discesa, anche se ieri avevo fatto una bella prova. Sapevo di essere lì, ma non di vincere. Sono contentissima perché è bello essere tornata dopo una stagione senza grandi picchi, sono felice e soddisfatta di tutto“.

L’azzurra ha poi proseguito: “La mia prima vittoria in discesa. So che posso fare bene anche nelle discipline veloci, vedendo il superG che si avvicina al gigante e mi viene naturale. Ho lavorato per essere scorrevole e sentire la velocità, ho fatto tutto nel modo giusto e ho fatto la differenza sul muro finale. Non è stato facile in questi mesi, ma mi sono sempre data grande pazienza, l’ho vista come parte di un processo“.